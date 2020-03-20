台北自來水事業處為加強新冠肺炎防疫，宣布即日起暫停轄區直飲台使用，並同步關閉直飲地圖網頁，總計停用北市直飲台612座及新北市31座，共643座（含捷運站內135座），北水處表示，停用期間除關閉直飲台水源供應，另懸掛停用說明牌，管理單位每日仍持續直飲台維護管理。

(中時 )