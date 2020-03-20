加強防疫 北水處停用雙北643座直飲台 17:552020/03/20 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北自來水事業處宣布即日起暫停轄區直飲台使用。（北水處提供／譚宇哲台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北自來水事業處為加強新冠肺炎防疫，宣布即日起暫停轄區直飲台使用，並同步關閉直飲地圖網頁，總計停用北市直飲台612座及新北市31座，共643座（含捷運站內135座），北水處表示，停用期間除關閉直飲台水源供應，另懸掛停用說明牌，管理單位每日仍持續直飲台維護管理。 (中時 ) #管理 #防疫 #北水處 #北市 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 音樂賽破萬人到場 新北嚴陣疫待 04:102020/03/16 地方新聞 臺大精鍊高階管理與實務研習班 4月18日開課 04:102020/03/17 企業經營 防疫物資再增酒精 不當行為最高關5年 15:182020/03/18 生活 向防疫戰士致敬！民代媒合業者贈千瓶健康飲給新北聯醫 15:502020/03/18 生活 大力推動都更三箭 侯友宜：2022年都更案目標可破550件 15:432020/03/18 風格 都更三箭展現成效 侯友宜：2022年目標破550件都更案 15:582020/03/18 財經 台美共同防疫 蔡英文：將提供美國每周10萬個口罩 17:232020/03/18 政治 澎湖公車司機樂意開防疫專車 縣府感動加保500萬元保險 11:582020/03/20 社會 防疫車隊擴充 旅客不再等無車 13:242020/03/20 生活 侯宣布禁醫院探病 柯P：新北醫院也不多啊 12:392020/03/20 政治 生活熱門新聞 弟想買玩具遭哥斥「家裡沒錢」 張國煒回應了 - 生活 二位兒子被爆疫情期間出國 張上淳回應了 - 生活 北部高中停課 該校學生悲痛控綠媒：不只肺炎會殺人 - 生活 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 南部大學再添一確診！校方：法國同行11人隔離中 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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