民進黨長期推動非核，並設定2025年達成非核家園目標。然而2018年以核養綠公投通過，立法院也配合刪除了電業法當中要於2025達成非核家園的規定。但民進黨立委趙天麟今日在立法院質詢時表示「我們現在也希望能夠非核家園，而且我們是有法律支持，2025就要達到這樣的目標」，究竟言談中指的有法律支持是針對非核家園，還是2025非核家園，引人側目。

趙天麟質詢時關心氫能發展情況，他首先提到南韓、日本、德國等各國發展氫能的情況，接著表示「所以在台灣發展氫能的部分，我們真的很積極的建請說我們台灣發展的氫能源，跟許多前述的這些國家，有很多相似之處，因為我們的仰賴石油進口的比例甚至高達98％，我們現在也希望能夠非核家園，而且我們是有法律支持，2025就要達到這樣的目標。所以我們再生能源他的投入當然我們很感佩，但是在儲能的部分，氫能一定可以提供很大的幫忙，他也可以讓風力或其他再生能源有各式各樣變數和不穩定當中，氫能可以填補他，讓他變成穩定的很重要的一個要素。」

儘管根據2002年制定施行的《環境基本法》第23條，確實規定了「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」，而2017年在民進黨主導的修法下，《電業法》95條第1項也規定了「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」，然而2018年以核養綠公投以59％支持通過後，2019年立法院已刪除電業法95條的2025非核家園規範，所以如果要說非核家園，是有法律支持的，但2025非核家園，卻缺乏法律支持，只是執政的民進黨的政策。

而對氫能議題，經濟部長沈榮津透露，日本曾想跟我們進行氫能方面合作，但我們目前條件上還無法達成。

(中時 )