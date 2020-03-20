觀旅局長林筱淇說，有旅館願配合，還打出優惠折扣，由家人到防疫旅館住，需居家隔離者住家裡，為低迷住房率增加客源。（盧金足攝）

台中市防疫旅館只有一人住？台中市長盧秀燕20日表示，台中居家檢疫替代所，已有14人登記，陸續有人接洽，議員建議，廣徵旅館讓防疫的家人來住，要居家隔離者住家裡。觀旅局長林筱淇說，有旅館願配合，還打出優惠折扣，家人到防疫旅館住，為低迷住房率增加客源。

盧秀燕表示，對接下來的返國潮問題，會嚴加注意，正在尋覓其他合適的空間，增加容納量，針對台中市的居家檢疫與隔離者相關的防疫措施都在落實中。

民政局長吳世瑋說，成立「居家檢疫替代所」，針對有需要的人，經過主管機關審核而入住，降低風險，目前已有14人申請，還有很多人詢問申請作業。

市議員陳淑華指出，公設的台中市防疫替代所可能量能不足，市府盡速邀業者辦防疫旅館、家屬旅館以應不時之需。

此外，對防疫紓困，台中市要提出直接讓人民有感的財政工具，手續簡單、快速、易辦、彈性，直接紓困到人民、公司，減輕他們的負擔。減稅措施要從寬認定、從簡辦理。

台中市目前居家隔離2000多人，其中列管54人，開罰33件，有1人為連續犯，第1次罰10萬，第2次罰50萬。

市議員朱暖英表示，新冠肺炎疫情嚴重，需居家隔離的民眾，有的不配合竟到處趴趴走，要求衛生局掌握，也多作宣導。

新冠肺炎疫情延燒，中央通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，2月25日起實施，針對違反居家隔離者，加重罰則最低20萬至最高100萬元，違反居家檢疫措施者，也加重罰則最低10萬至最高100萬元。

衛生局長曾梓展指出，目前台中市居家隔離的民眾有2000多人，其中，列管的54件，有33件開罰案例，其中1人為連續犯，第1次依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》開罰10萬元，第2次再犯重罰50萬元

(中時 )