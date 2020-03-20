海巡署艦艇日前在小金門海域執行護漁任務時，遭中國10餘艘快艇丟擲酒瓶、石塊攻擊，並惡意衝撞我方船艇。民進黨立委王定宇今天在立法院總質詢指出，中國漁船的這些動作是經過訓練、指揮，如果習政權需要一場實質可控衝突化解內部壓力，我們的離島會是選項之一。對此，行政院長蘇貞昌指出，只有自己做好一切準備，才不會讓人家輕起犯台之心。

王定宇說，他問過一些軍事將領，中國漁船的排列與間隔方式，對準我們的海巡艇衝撞，這些動作是經過訓練、指揮。「中共為什麼要對外鬧事？因為要用外部衝突化解內部壓力。」

王定宇又說，如果習政權需要一場實質可控的衝突，我們的離島會是選擇之一，所以我們的演習假定是對方在演習中轉為攻擊。如果他們用漁船撞擊我們快艇，我方開槍反制，造成中國漁民受害，漁船翻覆，讓解放軍有了理由，我們該怎麼辦？

蘇貞昌表示，台灣作為世界的一員，一方面保衛兩千三百萬國民，一方面維持區域和平。但我們看到中國一再認為台灣是他的部分，始終不放棄武力犯台，我們謹慎應對。

蘇貞昌說，中國的任何動作不只是對台灣的威脅，也是在破壞區域穩定。對於中國相關行為我方都有因應，區域周邊國家也有對應作法，總統隨時掌控所有事態，國軍將士對於保衛國家做最嚴厲對應，海巡護漁也是最嚴正執法，「只有自己做好一切準備，才不會讓人家輕起犯台之心。」

(中時 )