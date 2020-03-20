新冠肺炎疫情擴大，民眾普遍看壞今年房地產景氣，但台中業者卻有截然不同的看法。根據數字科技旗下591新建案統計資料顯示，台中建商今年329檔期推案量仍比去年增加8%，為6都之中唯一破千億元的都會區，尤其是捷運沿線、有重大建設題材與人口紅利支撐的區域，建商推案更是踴躍。

調查指出，受到新冠疫情影響，六都建商動向分歧，北台灣推案熱區的新北市，就從去年同期破千億元的推案量銳減44%，桃園市的檔期推案量也萎縮3成，相較之下，台中在這波疫情影響下，建商推案意志相對堅定，不僅較去年逆勢成長8%，整體總銷金額約1106億元也大幅其他5都。

進一步觀察台中房市推案熱區，仍是以有捷運行經的捷運機廠特區、具有人口紅利加持的南屯區，以及台74號快速道沿線的太平區為大宗。另外，近年發展熱絡的海線區域，以及中部最大豪宅聚落七期，也都有新案釋出，促使台中成為今年全台329檔期房市的重頭戲。

升豪建設業務經理張欽輝、不動產估價師楊乾意指出，據了解，台中推案普遍仍如期進行，主要是看好台中居住環境佳、重大建設發展多，將持續吸引外來人口移入。其中，機捷特區、單元十二，因近年有捷運綠線、好市多二店與中信金商場等利多，附近接待中心林立，蟬聯今年329檔期的推案熱區，

張欽輝指出，多數建商其實已經在年初拉長潛銷期試水溫，面對突如其來的黑天鵝襲擊，建商們在觀察案場來客量、成交筆數受疫情影響不大，因此大多決定按照原定計畫進行推案。

台灣房屋智庫經理陳炳辰也指出，重大建設一向是房市發展最重要的指標，而台中房市近年捷運概念題材發燒，即便買氣受到疫情蔓延影響，捷運沿線仍是最具「避險價值」的推案地段，因而成為建案集中的推案熱區。

不過，另有業者認為，由於台中捷運年底就要通車，一旦通車就形同「利多出盡」，為了搶攻通車前買氣，進一步造就今年台中329檔期的推案高峰。

房地產專家則提醒，預售屋是屬期貨性質，充滿不確定性及風險性，雖然當前預售推案有增無減，建商也會在檔期內祭出行銷策略刺激民眾購買意願，但消費者心理仍會受到大環境影響，倘若疫情持續惡化、經濟開始下行，可能引發民眾看跌的恐慌心理，因此仍須保守看待。

(中時電子報)