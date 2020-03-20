惠譽國際信評最新修訂《銀行評等準則》，重新規範金控公司及所屬子公司的發行人違約評等或個別實力評等，渣打集團及旗下子公司的多項評等因此受到調整，列入評級觀察名單，對象擴及渣打中國、渣打新加坡、渣打台灣，以及渣打韓國。

惠譽此次調整的準則，重點在主順債及次順債的發行人違約評等，台灣也有多家銀行機構受到影響，其次順債的評等有多個下調。

(工商 )