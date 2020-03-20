渣打集團與子公司 違約評等列入惠譽觀察名單 18:072020/03/20 工商 陳碧芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 惠譽國際信評最新修訂《銀行評等準則》，重新規範金控公司及所屬子公司的發行人違約評等或個別實力評等，渣打集團及旗下子公司的多項評等因此受到調整，列入評級觀察名單，對象擴及渣打中國、渣打新加坡、渣打台灣，以及渣打韓國。 惠譽此次調整的準則，重點在主順債及次順債的發行人違約評等，台灣也有多家銀行機構受到影響，其次順債的評等有多個下調。 (工商 ) #評等 #違約 #惠譽 #渣打 也許您會感興趣 推薦閱讀 清淨海 遭處3萬元違約金 04:102020/03/16 證券．權證 737 MAX停飛加疫情 S＆P調降波音評等為BBB 11:292020/03/17 國際 渣打推LINE上辦卡 限時回饋2020元 11:042020/03/17 財經 數位申辦免跑分行 渣打銀行加碼推LINE平台好康 11:252020/03/17 財經 渣打將大陸2020年GDP增速由5.5％下修至4％ 12:332020/03/17 財經 渣打下調陸GDP預測：年增4％ 15:192020/03/17 財經 內憂外患 陸GDP恐降至3％-4％ 04:092020/03/18 焦點新聞 渣打銀行 祭LINE帳號辦卡優惠 04:102020/03/18 產業特刊 Fed走入零利率時代 美國銀行業評級倒一片 21:572020/03/19 財經 金融衝擊太大 動搖亞太區壽險業信評 22:392020/03/19 財經 財經熱門新聞 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 台股暴漲...外資對這幾檔出手 散戶噩夢未散？ - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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