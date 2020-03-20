康舒(6282)董事會於3月20日宣布總經理高青山准予退休，由總經理一職由執行副總經理許介立升任，許介立表示，康舒將持續維持現在營收穩定成長模式，接下來將針對材料成本及費用進行管控，希望能提升毛利率及獲利，期待2020年本業能有穩定的獲利。

康舒科技今天舉行法說會，會議結束前康舒宣布原任總經理高青山退休，總經理由許介立升任。

高青山於民國61年加入康舒的前身—三光惟達擔任業務，在產業資歷將近49年，IBM的第一台電源供應器就是在他的手中誕生的，自民國85年擔任康舒總經理以來，對於公司大小事總是親力親為，帶領康舒經營團隊擴展經營版圖，並於民國92年順利上市，一舉搶下全球前十大電源供應器廠的位置，在公司經歷挫折時，高青山加強公司內部預算控管的強度、進行調整組織，帶領康舒度過難關，由於年屆70歲，於今天完成世代交替，交由許介立接棒。

許介立在業界歷練近20年，3年前跨入電源供應器產業，擔任康舒執行副總及業務副總，負責電源事業部，2019年電源事業部營收達178億元，一舉將康舒營收推回200億元。

康舒2019年合併營收為205.83億元，年成長9.9%，營業毛利為29.65億元，年成長20.7%，合併毛利率為14.4%，年增1.3個百分點，營業淨利為8700萬元，年成長262.5%，因認列15.42億元土地出售利益，稅前盈餘為29.2億元，年成長67.3%，稅後盈餘為14.85億元，年成長47.8%，每股盈餘為2.87元。

許介立表示，2019年電源事業部營收178億元，有超越公司目標，不過由於2019年初延續2018年零組件成本增加，致使2019年營業成本及毛利率未達成預期目標，2020年會加強專注這部分，希望能提升毛利率，增加本業獲利。

去年康舒工業及消費電源佔比為40:60，許介立表示，今年工業佔比會增加，消費會減少，維持40:60或是45:55。

在新能源事業部方面，新能源事業部資深副總經理萬建國表示，新能源事業部業務包括：智慧電表、電動車及太陽電場，2019年新能源事業群營收年成長100%，今年成長主要來自於31.6萬具的台電智慧電表，目前正努力出貨中，預計7月出貨完畢，儘管有新冠肺炎疫情，因相關產品有提前備料，對電表影響有限，太陽能發電已經併網18MW，預估今年將超過30MW，整體案量約100MW；至於電動機車及電動車公司亦已開始進入到充電站產品，並小量出貨，預估今年電表相關營收將較2019年倍數成長。

許介立表示，目前看到客戶需求均維持年前預估，未來康舒將持續維持現在營收穩定成長模式，接下來將針對材料成本及費用進行管控，期待2020年本業能有穩定的獲利。

(時報資訊)