今年是二十年來史上最差的櫻花季，來客數不到之前的一半。我在阿里山森林遊樂區經營大統一特產，店裡特產應有盡有，有山葵系列產品、咖啡、麻糬還有觀光客最愛的茶葉。過去一天平均入園遊客數大約四、五千人，櫻花季甚至超過一萬，現在一天掉了一半以上。

嚴格說起來，我們這裡的生意從選舉前就變差了，一月開始出現疫情時再差一點，過年後疫情開始變嚴重，生意直直往下掉。這裡的觀光客以外國客為最大宗，過去幾年最多的是陸客，去年開始最多的是新加坡、馬來西亞和東南亞觀光客，占比超過五成。

回想當年榮景，最好的時候差不多是二十幾年前，當時山上還沒交通管制，曾經有當日突破兩萬人入園的風光紀錄；如今，遊客剩不到當時的一半，雖然疫情的關係讓民眾會往山上或空曠的地方跑，可是台灣有很多類似的景點可以去，人不會都往阿里山跑，所以對我們幫助不大。

面對這種情況真的很無奈，我們住在這邊能有什麼辦法？這裡是林務局管的森林遊樂區，遊客會來多少不是我們能決定。雖然政府說有紓困方案，但對我來說目前還沒有實質幫助，像是住宿券、夜市券這些都跟我這行沒相關，只有特定族群可以領。我們附近的店家有一起進行聯合促銷，希望多少可以刺激消費，但還是希望政府集思廣益，傾聽民間和專家意見。

(中時電子報)