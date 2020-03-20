劍麟(2228)2019年全年合併營收45.76億元，年增8.33％，加上大陸子公司申請盈餘轉增資，挹注一次性所得稅利益7,405萬元，貢獻2019年度稅後淨利、每股盈餘分別達6.56億元、8.66元，較2018年同期成長30.72％、30.62％。

劍麟表示，2019年度公司致力於擴張汽車事業部於全球市場的占有率表現，既有三大主力汽車安全關鍵零組件產品銷售保持暢旺，貢獻整體汽車事業部營運穩健的成長基礎；再者，隨著產品組合結構持續優化，新產品量產學習曲線逐步提升，中和客戶持續降價的不利影響，集團2019年整體毛利率及營業利益率分別自2018年的27.51％、12.48％提升至27.54％、13.6％。

劍麟表示，雖目前新型冠狀病毒肺炎疫情影響大陸子公司部分訂單遞延出貨，但由於過去公司已積極在各生產基地導入自動化設備，加上目前汽車事業部的整體復工率也達8成以上的水準，也未接獲主要客戶取消訂單通知，隨著公司與主要客戶及相關供應商等於大陸復工狀況持續順利，整體產銷即可加速回歸正常水準。

(時報資訊)