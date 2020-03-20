搶攻宅經濟下的母親節商機，統一超(2912)7-ELEVEN今年母親節預購2月底起跑至今，業績已較去年同期成長30%，7-ELEVEN於3月23日起展開第二波預購，加碼推出17款新品，以話題蛋糕打頭陣，配合人氣午茶甜點、超夯團購，更推出鮮花、禮品及時尚家電，讓民眾到7-ELEVEN即可一站購齊，滿足送禮自用需求。

全球新冠肺炎疫情持續蔓延，母親節商機亦因疫情轉為在家享受美食，看準宅經濟發燒，7-ELEVEN自今年2月底推出母親節預購，起跑至今業績已較去年同期成長30%，其中部分獨家商品更在第一周出現秒殺，平時性甜點及人氣的團購美食業績銷售大幅成長，如亞尼克生乳捲、Poppies迷你泡芙、小紫UV除(蹣)吸塵器皆擠進銷售前十名。

看準此趨勢，7-ELEVEN於3月23日再展開第二波預購，加碼推出17款新品，以話題蛋糕打頭陣，配合人氣午茶甜點、超夯團購，更推出鮮花、禮品及時尚家電，讓民眾到7-ELEVEN即可一站購齊，滿足送禮自用需求。

(時報資訊)