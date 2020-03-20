新冠肺炎持續在全球蔓延擴散！原本新北市林口區的重慶外婆火鍋店邀請國會政黨聯盟主席妙天舉辦健康相關講座，但在疫情疑慮下，網路上有一股聲浪「連署妙天師父暫停上課」，重慶外婆火鍋店也發出新聞稿，宣布活動暫停。

重慶外婆火鍋表示，造成悟覺妙天禪師的困擾，本公司致上十二萬分歉意，懇請師父原諒。另外，造成社會大眾多方關注，耗費社會資源，本公司也在此致上最高道歉之忱。

重慶外婆火鍋指出，由於新冠肺炎在世界各國持續蔓延擴散，造成社會恐慌，人心惶惶，因此才會力邀悟覺妙天禪師舉辦健康講座活動，目的是為了希望藉由師父親自主講的健康講座，可以提供參加者增強免疫力的方法，更希望能夠穩定不安的民心，但，隨著新冠肺炎全球大爆發，疫情越趨嚴峻，為使防疫工作能更加周延，避免成為防疫破口，因此決定暫時延緩活動舉辦日期。

重慶外婆火鍋補充說明，原定規劃於本年度第二季邀請悟覺妙天禪師舉辦健康講座，以及品嚐重慶外婆麻辣火鍋活動，但，現在因為新冠肺炎疫情影響，將全力支持配合政府防疫政策，重新安排活動舉辦時間。

重慶外婆火鍋強調，為了配合政府的防疫措施，不僅要求員工每小時都要勤洗手，更要求員工全天候都要戴口罩，對於到店用餐的顧客，也都會為客人量體溫，讓客人用酒精乾洗手，以確保用餐顧客都能夠不受疫情的影響。

(中時 )