▲南開科大為落實新冠肺炎防疫措施，參與學員必須先量額溫並戴上口罩，方准進入已消毒的會場。（南開科大提供／廖志晃南投傳真）

南開科技大學為深化「服務學習教育」層面，今20日舉辦服務學習課程說明會，讓服務團隊組織由校內擴展至鄰近社區、高中職甚至偏鄉國中小學，進行策略聯盟，也讓這項從做中學，提供服務的助人自學教學方式，成效更普及更顯著，期使更多學生都能參與服務學習行列，培養出更多學生成為持續推動的種子火車頭。

「服務學習教育」說明會今由南開生活輔導組長李泰和及輔導老師賴世琪共同主持，校內服務性社團社員及四技一年級服務股長都熱烈參與。該校為落實新冠肺炎防疫措施，除所有與會的學員都必須先量額溫並戴上口罩，方准進入已消毒的會場，說明會也採分流制，分兩場舉辦，以降低同處一室的人數，務求遠離疫情威脅。

學務長林清壽表示，希望透過服務習計畫，鼓勵辦理服務學習經驗豐富的服務性社團與班級，結合服務學習相關課程客製化方式，輔導鄰近高中職、偏遠地區國中小學，協助規劃設計服務學習相關課程，落實發展推動服務學習教育。

賴世琪老師指出，每個學生都是社會公民，盼能引導學生關心社區，培養出公民意識，進而以實際行動服務社區，促進社區營造發展，參與服務活動意願，擴大服務學習層面，讓服務學習更具行動力。

(中時 )