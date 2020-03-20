新冠肺炎疫情延燒，日前離島蘭嶼傳出「封島」聲音，綠島鄉長謝賢裕20日在臉書PO文表示，這次世紀病毒新冠肺炎對全世界造成的災難甚感憂心，但慶幸身在台灣，尤其身在綠島，對中央防疫感到驕傲，身為鄉長一定會全力配合政府防疫措施外，更需要穩定全鄉政治、教育，接受這次嚴厲的挑戰。

謝賢裕表示，綠島的經濟來自於觀光，而觀光業也帶動了綠島農、漁業的蓬勃，面對此次病毒肆虐，綠島鄉公所成立了防疫小組，配合縣府及中央防疫指揮中心，做好防疫工作，也針對綠島防疫，召開內部會議，防範於未然。

鄉公所早在1月底，即要求公車進行密集性消毒，並於開學前指派清潔隊到校消毒，除了學校自行清潔之外，每星期利用學生放學後做消毒工作，並延後各項大型活動（長泳及演唱會）。

謝賢裕強調，其實此次新冠病毒來勢凶凶，大家都是處於高危險的環境中，但也不必過於惶恐，尤其不要聽信一些謠言，造成不安。不必要為了病毒流行，造成大家互相猜忌，破壞鄉親之間的情誼，得不償失，暗夜再怎麼漫長難熬，終有黎明曙光再現的一刻。他不能擴權施政，不能滿足所謂「封島」的措施，鄉長沒有這樣的權利，除非中央決策，如此才能作為，也請鄉親們諒解！

鄉公所在19日下午，也請三所學校校長、分駐所、三村村長，及所內各處室主管，一起研討防疫措會議，並決定鄉公所於3月31日，召開觀光業者防疫座談會，吸納大家寶貴意見，團結大家，共同來防疫，希望坊間一些謠傳，能夠謠言止智者，因為猜忌不是殺死病毒的良藥，團結面對才是防疫的妙方！懇請各位鄉親提高警覺，做好自我防疫措施，共同面對這次新冠病毒的挑戰！

(中時 )