花蓮228後，直到上週花蓮再現人潮，開車、搭車到花蓮旅遊人不少。（王志偉花蓮傳真）

受新冠肺炎疫情影響，國人大幅減少出遊觀光，但因花蓮零確診案例，加上好山好水空氣好，上週末假日到花蓮旅遊或返鄉掃墓人潮比平時多約3成，其中知名東大門夜市不再冷清清，但這消息一則喜一則憂，也擔心群聚感染問題。縣府觀光旅遊處規劃將於東大門夜市6個出入口佈設紅外線熱顯像儀，體溫異常遊客，將協助就醫。

今年228連假國旅湧入花蓮，之後縣內各景點人潮稀疏，旅宿業更是等無人，隨著疫情升溫，只有花蓮等幾個縣市仍守住零確診案例，上週5晚間，花蓮市湧現人車，花蓮排隊的店，包括公正包子、炸蛋蔥油餅、紅茶店等都排起長龍，為東大門夜市帶來好久不見的人山人海。

不過仔細觀察，疫情嚴峻，但人潮夜市，仍有不少旅客不戴口罩，雖然花蓮大山大海可以大口深呼吸，但人潮之多如夜市，專家仍建議戴起口罩以防感染。

縣府觀光副處處長張志翔表示，上週東大門夜市人潮相當多，不過群聚感染仍不能輕忽，因此正規劃在東大門夜市重慶路、中山路、自由街等6個出入口，各設置紅外線熱顯像儀，已和東大門各夜市主委研擬人力安排進駐等細節，體溫若超過37.5度，將用耳溫槍複檢，視狀況協助旅客就醫，盼守住花蓮這片淨土。

(中時 )