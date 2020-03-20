新冠肺炎疫情未歇，小三通又暫時停航，導致地區業者生計出現困難，為此金門的國民黨立委陳玉珍特別幫地方國家公園業者爭取實施租金減免，獲內政部同意通過。

陳玉珍2月19日於金門國家公園管理處召開「金門國家公園標租民宿賣店因應新冠肺炎經營座談會」，召集承租賣家及民宿業者共同研商面對困境。同時持續於立法院內政委員會議向徐國勇部長提出質詢，嚴正關切，促成「內政部對嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難國家公園紓困辦法」，實質減免租金的紓困方案，減輕業者經營上的負擔。

陳玉珍表示，金門國家公園管理處所標租之民宿74 間以及賣店16 間合計90 間，每月均需向金管處繳交租金租金。因新冠肺炎期間，小三通自2月10 日暫時關閉後已無陸客通行，遊客量銳減嚴重影響地方觀光產業，更造成當地民宿及賣店之經營上不少衝擊，因此各業者均反映疫情嚴重影響營運收入，相關人力、物力成本已不堪負荷。

陳玉珍在立法院也多次提出並呼籲中央必須加大對離島的關注力道，還有像是包括暫停小三通、協調民航局在飛機上的防疫宣導作為以及在國內機場站架設體溫感測器等，近來包括中央疫情指揮中心宣布出國者回國一律接受居家檢疫14天，其相關配套措施如何施行等問題，都會持續關注且公布確切訊息。

本次紓困辦法，在立法委員陳玉珍全力爭取中央的支持與經費挹注，於終獲內政部的支持，並在109年3月12日通過，促成「內政部對嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難國家公園紓困辦法」，直接嘉惠業者。

(中時 )