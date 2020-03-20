疫情當前，自許為文化首都的台南，面對藝文產業相關支援也必須搶得機先！台南市政府連射「文化防疫7支箭」，包括委外減租、紓困支援、致敬醫護等7箭，陪伴藝文工作者度過難關、儲備台南未來文化能量。

台南市文化局指出，今年春節前，新冠肺炎正式爆發，武漢在小年夜封城，台灣也開始出現確診病例，2月11日，台灣仍維持18例時，台南市政府已及早因應疫情，於全市各收費古蹟景點落實防疫工作，安排人員於入口處為遊客量測體溫，並備有酒精或消毒水供遊客消毒使用，讓遊客於古蹟景點能逛得安心。

有感於疫情爆發以來，負責防疫的我國醫護人員，一直默默守護台灣人民健康，台南市長黃偉哲宣布228三天連假，全國醫療機構人員憑證可免費暢遊台南11處知名景點，吸引近千位醫護入園。

隨著疫情影響，全臺藝文演出接連停演或延期，藝文工作者無以為繼。黃偉哲獲知紙風車推出線上劇場計畫後，率先支持市籍表演藝術工作者「生存獎勵金」，並指示文化局針對文化部藝文產業短期紓困及中長期振興方案進行對接，擬定因應疫情8大對接方案。

指揮中心公布澳籍音樂家確診後，針對公眾集會頒布因應指引，提出6項風險評估指標，文化部也隨即公布防疫因應原則。文化局立即掌握並就演出控管、活動調整、場館防疫及產業紓困4方面提出因應原則。

「2020台灣國際蘭展」也因疫情宣告延期，為讓更多國人觀賞到策展蘭花，黃偉哲宣示「遍地開花」，文化局隨即於11處文化景點進行佈展，3月9日起陸續開展。市府並啟動產業快速支援機制，減收全市31處委外古蹟及文化場館3月至5月每月50％權利金收入總金額近168萬元，降低文化事業經營者負擔。

(中時 )