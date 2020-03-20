新冠肺炎疫情讓人情緒緊繃，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署創意商品網路行銷班19日辦成果展，展出一系列療癒作品，其中學員吳建德上課前就自己創業賣胸章，上課後則陸續增加創意商品，因為疫情的關係，療癒類商品大賣，整體收入倍增。
吳建德表示，上課前自己就已創業賣胸章，曾去台北花博、高雄駁二特區、同人誌展設攤，上課後則陸續增加創意商品，包括木頭吊飾及時鐘、鑰匙圈、馬克杯及杯墊等，商品變得較多元化。
吳建德說，雖然疫情升溫後逛展人數變少，但可能商品有對消費者胃口，收入反而成長了2倍。吳說，以種類來看，大人較喜愛的商品是可愛吊飾、公仔，小朋友則愛好胸章，他未來將再設計偏民生用品走向療癒新商品，像手機座、面紙盒等。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，這次創意商品班成果展剛好遇上防疫期，學員以舒壓為方向設計許多可愛療癒類作品，有木製彈珠檯、排字盒、自製6連發打小人玩具，讓人動手玩時也能舒緩緊張情緒及生活壓力。
創意商品班職訓師郭文軒表示，市面上的橡皮筋木槍多為單發至4發，全班學員一起完成的6連發打小人玩具，是利用電腦繪圖、雷雕切割，花3天數次打樣、調整製作而成，在橡皮筋的連動設計、槍機結構要更精準，為了推廣課程，未來分署辦活動或講座時，也會推出DIY組合包讓民眾體驗。
(中時 )
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