勞動部雲嘉南分署創意商品班學員吳建德增加販售療癒創意時鐘等商品後，收入倍增。（劉秀芬攝）

新冠肺炎疫情讓人情緒緊繃，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署創意商品網路行銷班19日辦成果展，展出一系列療癒作品，其中學員吳建德上課前就自己創業賣胸章，上課後則陸續增加創意商品，因為疫情的關係，療癒類商品大賣，整體收入倍增。

吳建德表示，上課前自己就已創業賣胸章，曾去台北花博、高雄駁二特區、同人誌展設攤，上課後則陸續增加創意商品，包括木頭吊飾及時鐘、鑰匙圈、馬克杯及杯墊等，商品變得較多元化。

吳建德說，雖然疫情升溫後逛展人數變少，但可能商品有對消費者胃口，收入反而成長了2倍。吳說，以種類來看，大人較喜愛的商品是可愛吊飾、公仔，小朋友則愛好胸章，他未來將再設計偏民生用品走向療癒新商品，像手機座、面紙盒等。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，這次創意商品班成果展剛好遇上防疫期，學員以舒壓為方向設計許多可愛療癒類作品，有木製彈珠檯、排字盒、自製6連發打小人玩具，讓人動手玩時也能舒緩緊張情緒及生活壓力。

創意商品班職訓師郭文軒表示，市面上的橡皮筋木槍多為單發至4發，全班學員一起完成的6連發打小人玩具，是利用電腦繪圖、雷雕切割，花3天數次打樣、調整製作而成，在橡皮筋的連動設計、槍機結構要更精準，為了推廣課程，未來分署辦活動或講座時，也會推出DIY組合包讓民眾體驗。

(中時 )