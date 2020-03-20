臺灣產物（2832）20日召開董事會決議，以108年盈餘每股配息1元。

臺灣產物之前公布自結108年1～12月簽單保費為62.27億元，較去年同期52.12億元成長3.7％，稅前盈餘為新台幣8.34億元，較去年同期成長23.8％，稅前每股盈餘為新台幣2.30元。

(工商 )

#臺灣產物 #盈餘 #每股配息 #新台幣 #召開