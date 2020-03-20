臺灣產物108年盈餘 每股配息1元 17:512020/03/20 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物（2832）20日召開董事會決議，以108年盈餘每股配息1元。 臺灣產物之前公布自結108年1～12月簽單保費為62.27億元，較去年同期52.12億元成長3.7％，稅前盈餘為新台幣8.34億元，較去年同期成長23.8％，稅前每股盈餘為新台幣2.30元。 (工商 ) #臺灣產物 #盈餘 #每股配息 #新台幣 #召開 也許您會感興趣 推薦閱讀 東台精機去年EPS為0.23元 每股配息0.2元 10:022020/03/17 財經 股匯雙殺 新台幣連五貶 16:332020/03/17 財經 聲寶去年EPS為2元 董事會決議每股配息1.5元 18:092020/03/17 財經 台股續重挫 新台幣連六貶 16:402020/03/18 財經 《富比世》雜誌富豪榜揭露 越捷航空創辦人兼執行長阮氏芳邵獨占鰲頭 09:042020/03/19 財經 《匯市》新台幣盤中貶破2角，測30.5元 11:422020/03/19 財經 兩隻黑天鵝夾擊 新台幣跌跌不休連七貶 16:282020/03/19 財經 悅城每股配息0.5元 11:452020/03/20 財經 三箭齊發激勵股匯雙漲 新台幣勁揚逾2角 14:022020/03/20 財經 王道銀行將買回庫藏股 並轉讓予員工 15:142020/03/20 財經 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 爭取到了！中壽今年將發現金股利 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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