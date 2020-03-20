蔡詩芸（Dizzy Dizzo）和老公王陽明去年12月喜迎愛女Katiya，如今升格當爸媽3個月，如今推出新歌〈回憶〉，更宣布好消息將在年底推出新專輯，被問及是否考慮在拼第二胎讓女兒有個伴？她笑回：「現在還沒有特別計畫，就順其自然，跟以前一樣。」

夫妻倆婚姻幸福美滿，又擁有可愛的寶貝女兒，蔡詩芸有感而發說：「在對的時間找到對的人，愛情就會很簡單！你就不會太強迫，是很輕鬆的一種感情，就像這首歌，也不知道誰會留下誰會走，年輕的時候你可能會以為對方是一切，但可能不是對的人！」

蔡詩芸說到過去和王陽明曾經分手又復合，「我跟Sunny是比較幸運，年輕時在一起卻因為遠距離分開，十年後才又相聚回來，也讓我寫這首歌回憶到當時到年輕時候，後面我們有一種happy ending，戀情就是一種緣份，找對的人自然就會很長久。」蔡詩芸將開官方頻道分享夫妻兩人的生活，「我會繼續努力做音樂，當媽媽之後讓粉絲看到另一面的我，透過影像與音樂鼓勵女性們，給予正能量的傳遞」。

新歌〈回憶〉以80年代復古的電子音色作為基底，用復古的合成樂器音色渲染，她表示「這首歌是關於回憶跟愛情，希望可以讓大家想到生命中某一段戀情」。MV以類微電影手法拍攝而成，老公王陽明擔任導演操刀，蔡詩芸完全信任老公的所有腳本內容，由於她當時正值懷孕5個月，只有拍攝部分畫面，她形容「當時懷孕要小心再小心，很多事情要注意，不要著涼、太累，要足夠睡眠休息」，於是等到產後她日前才又補拍後續，讓MV有了更一致性的完整，前前後後歷時超過8個月的籌備才終於讓影像完成。

蔡詩芸升格當爸媽3個月，推出新歌〈回憶〉。（瑩音樂提供）

蔡詩芸新歌〈回憶〉，MV由老公王陽明和導演Erik Zeng共同執導。（瑩音樂提供）

(中時 )