桃園國際機場公司董事會18日通過第3航廈建設計畫第2次優化修正計畫，總經費從789億元增為950餘億元，其中主體航廈工程約537億餘元。配合營運需求，建設將採分階段完工，預計2024年北登機廊廳先完工啟用，主航廈2025年試營運。

行政院在2015年就已核定第3航廈建設計畫，起先規劃2020年完工，不料進入2020年，桃機主體工程無人投標，施工難度高被指是最大原因。其中，航廈主體原編列220餘億元預算，由於未能順利發包，經費先後增至396億元、448.82億元。

桃機公司指出，隨著台商回流、外商在台投資擴廠，以及各項重大建設方興未艾、國內營造廠商量能趨於飽和、缺工情形日盛，第3航廈主體工程順利發包所需條件愈形嚴峻。

桃機公司表示，在行政院及交通部協助下，執行團隊提出取消天窗、保留波浪造形屋頂以及雲頂天花的優化方案，今年2月中提出初稿，並進一步檢討、釐清計畫整體可執行性及經費、期程的變動情形，執行團隊審視後，在確保安全、功能、可維護性及維持國門意象等原則下，務實衡量當前市場環境、機場施工特性，重新估價後提出優化修正計畫，於18日董事會通過。

桃機公司副總經理范孝倫指出，執行團隊此次全盤檢討工項及估價，持續排除影響廠商投標意願的各項問題，除對市場工料與施工成本重新合理估價後，調整了建設經費，也設法降低施工困難度及維護風險。

施工期間的水電補助、廠商履約及保固保證金下修調整、趕工獎勵等，有助於減輕廠商財務周轉壓力之各項配套措施，皆已配合現況、協調改善執行面問題。

通過後之優化計畫總經費950餘億元，較原計畫增加約160餘億元，其中主體航廈工程經費約537億餘元，增加約89億元。為儘早抒解第1、2航廈營運壓力，將分階段完工，第1階段於2024年先完工啟用北登機廊廳（與原計畫主航廈完工時程接近），而主航廈工期維持52個月，預計2025年開始試營運，南登機廊廳則預定於2026年初完工。

機場公司表示，董事會通過修正計畫後，後續將循程序陳報交通部，經審核後轉陳行政院審議。

(中時 )