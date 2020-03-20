國立中山大學「西灣學院創意實踐基地」佔地600坪，擁有獨家無敵海景，有如叢林祕境。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學「西灣學院創意實踐基地」20日正式啟用，仿效美國麻省理工學院的媒體實驗室（MIT Media Lab），打造全新教學研發基地，期盼透過創意空間影響學習，提供師生思考激辯、跨域教學、演講研討、展演成果的場域。

該基地歷時半年打造，位於該校圖資大樓10樓、佔地600坪，以海岸景觀發想設計，風格前衛。學生形容彷彿走進叢林祕境，甚至擁有獨家無敵海景的誠品書店，也有教授形容像是被海洋包圍的綠色星球。

因應斜槓世代亟需的表達能力，基地內仿TED講堂，規劃階梯式座位，協助學生戰勝「舞台恐懼症」。為因應「網紅時代」，還設有攝影棚與影音製播設備。創作場域還備有3D列印機、鑽孔機等手作設備，預留簡易策展空間。

校長鄭英耀表示，基地屏除厚重的牆面，以玻璃分隔互動空間，研討室桌椅更跳脫四方的傳統形態，沒有固定座位，改以不規則、開放或活動式設計供運用，並設有即興發表平台與綠色植栽牆，還有滿室蕨類的「放鬆區」。

該基地空間由中山西灣學院副院長、人文暨科技跨領域學士學位學程主任陸曉筠主導設計，陸曉筠曾規劃設計嘉義東石「鰲鼓濕地森林園區」，榮獲美國景觀大獎。

西灣學院院長蔡敦浩表示，該基地能協助學生從創作到測試、原型到展示，是創意落地生根的孵化場。

(中時 )