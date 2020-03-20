曾多次獲得優良教師的屏東某國小校長，日前傳出在校長室以擦藥為名，對女學生上下其手，屏東檢警獲悉消息後介入偵辦，發現被害女童不只1人，目前正深入調查，瞭解是否還有其他人受害，該名校長經偵訊後已被裁定收押禁見。

據了解，該名校長日前聽聞校內球隊女童雙腿因練習受傷，因此找來學生進入校長室，以協助擦藥為由，不斷來回撫摸大腿內側，手部甚至接近下體部位，女童直覺不妥，但也不敢當面拒絕，就讓類似狀況發生近2周時間。

女學生返家後神情有異，經家人詢問後才脫口而出整起事件，家長氣不過隨即到校與當事人對質，校長自知理虧、坦言確實行為逾矩，且在所有人面前簽下悔過書，但家長仍不願就此私了，直接報警。經調查發現，此事非單一個案，還有其他女童受害。

據了解，涉案校長已有數十年教學經驗，且多次獲得縣內特殊優良教師殊榮，加上任內積極承辦縣內教育活動，但風評兩極。有人認為他投入校務不疑餘力，也有人表示，校長作風強勢，或許就是仗勢才會誤事。

屏東縣政府教育處低調表示，事件爆發後3日內已進入性平委員會，且成立調查小組瞭解事情始末，因為涉及未成年學生，他們必須要被保護，在不影響孩子的前提下希望能查出真相，其餘因為在偵查中，不便透露太多。

不過消息傳出，引來教育界熱議，有人說，擦藥不會去保健室怎麼會去校長室？且該由校護處理、怎麼會讓男校長做這件事。更有老師大罵，男人都有情慾，但他是已婚之人，怎麼可以利用校長權勢脅迫，對懵懂的未成年女學生下手，且還是自己學校學生，真的是教育界的敗類。

(中時電子報)