六福（2705）旅遊集團公布2019年財報，受提前提列六福客棧、新店土地資產減損影響，稅後虧損5.46億元、每股虧損2.93元，虧損幅度較前年虧損13.14億元、每股虧損7.05元減少近6成，虧損降至近3年低點。

六福董事會決議不配發股利，將於6月23日召開股東常會。為充實營運資金、改善財務結構，董事會通過擬發行私募普通股不超過2000萬股，預計募資2億元，私募對象以對公司營運具相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者。

展望今年，六福表示，雖然上半年營運仍受新冠肺炎疫情影響，但公司資產活化計畫正式鳴槍，在卸下多處虧損包袱後，未來在六福客棧改建酒店式商辦大樓，以及開創「六福生態度假村」、「樂齡友善社區」新品牌後，長期營運狀況可望持續改善。

六福2019年合併營收22.26億元，年增9.99％。惟毛利率20.22％、營益率負15.35％，低於前年29.5％、負6.86％。雖然業外虧損倍增，但在認列六福皇宮熄燈影響排除下，稅後虧損5.46億元、每股虧損2.93元，虧損幅度較前年減少58.41％。

六福2019年第四季合併營收6.22億元，季增2.03％、年增13.71％。毛利率42.33％、營益率6.54％，分創4年半及4年高點。不過，由於業外虧損擴大，拖累整體營運由盈轉虧，稅後虧損0.53億元、每股虧損0.28元。

法人指出，六福去年本業營運虧損擴大，主因新店安康段土地因資產價值重估，增列營業成本2.56億元，影響本業營運表現。去年第四季本業獲利、但業外虧損擴大，主因提前認列六福客棧熄燈相關資產減損影響，今年營運將不再受上述負面因素干擾。

(時報資訊)