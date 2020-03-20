全球新冠肺炎疫情持續延燒，對國內觀光產業造成相當大的衝擊，已有不少業者預備以無薪假、裁員等應急措施企圖求存，中央相關部會也提供多項紓困方案，台東縣中小企業服務中心自20日起每星期五在台東縣政府工策會2樓為民眾及企業進行諮詢服務。

因應新冠肺炎疫情對產業的衝擊，中央各部會包括行政院、交通部、經濟部、文化部、觀光局、中小企業處、農委會、中央銀行等都提出了各種紓困方案。

為協助民衆瞭解內容並針對各式適合的方案提出申請，即日起每星期5上午10時至12時及下午2時至4時由台東縣中小企業服務中心企業志工在台東縣政府工策會2樓受理企業紓困措施諮詢及財務診斷，如果有特殊個案，也將由聯輔基金會及信保基金會等專家，將以個案方式另派財會顧問協助處理。

台東縣中小企業服務中心指出，將會與台東縣工策會、台東縣榮譽指導員（企業志工）協進會等單位，全力協助台東產業一起共渡疫情難關。

(中時 )