台中市長盧秀燕強調，對於台中市所有市產的任何處置，市府尊重地方民意及市議會，不會「私相授受」。（盧金足攝）

台中市議員黃守達關切台中州廳的未來，質疑說明會紀錄不公開，怎能稱是「地方民意」？（盧金足攝）

百年歷史的台中州廳，要交給中央或地方活化？台中市府質疑前台中市長林佳龍卻與文化部，僅憑一紙合作意向書，決議將廣達2萬5000多平方公尺的州廳、舊台中市議會等周邊區域，合資整修後交中央代管長達30年，市長盧秀燕表示，市府一定會尊重民意妥當處置，將持續廣徵各界意見，不會「私相授受」，讓州廳帶動地方發展。

台中州廳是百年古蹟，珍貴的無價之寶，今天在議會專案報告成焦點，市議員李中、黃守達、何敏誠等人均關心台中州廳未來規劃。李中表示，市府變賣或出租一塊土地超過10年以上皆須議會同意，林佳龍竟「便宜行事」，僅由一紙合作意向書就要將州廳讓中央代管30年，完全沒有經議會討論。

李中認為州廳整修之後，沒有必要改作國美2館，台中自有綠美圖及山海屯三大藝文中心都可作為藝文展示中心。

盧秀燕強調，對於台中市所有市產的任何處置，市府尊重地方民意及市議會，不會「私相授受」。

此外，文化局長張大春說，地方民眾連署，認為台中州廳若改成國美2館，無法促進中區整體發展。綠美圖已在去年9月動工，非常歡迎順天美術館捐贈的畫作在綠美圖展出。

市府為尊重民意，於去年9月28日邀請地方民代、市民、學者專家開會徵詢意見，做為未來活化台中州廳決策的參考，市議員陸續接獲里長、里民反映，對於州廳無償交給文化部代管有疑慮。

州廳修復工程預計2022年底完成，修復期也會廣徵各界意見，讓州廳擁有多元功能，滿足市民需求。

黃守達針對臨時會專案報告，關切台中州廳的未來，質疑說明會的紀錄也不公開，何謂「地方民意」，台中州廳周邊附屬建築群修復進度及再利用規畫及市政府辦公廳舍空間利用，民進黨希望交給中央管理。

針對黃守達要求提供相關會議記錄及連署資料，文化局表示，依據《政府資訊公開法》規定，政府機關作成意思決定前，內部單位擬稿或其它準備作業，由於仍在蒐集階段，暫不需對外公布；連署書是由中西區民眾發起，為保障民眾隱私，故無法提供。

(中時 )