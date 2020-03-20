全球新冠肺炎疫情日益嚴峻，連日境外移入病例暴增，未來兩周將是防疫的關鍵期。面對每日近萬人的入境返台潮，已超過全國防疫旅館的承受量，台中多家飯店業者響應「居家檢疫住家裡，家人安心住旅館」政策，搶搭抗疫商機。

其中，海灣藝術酒店即日起至5月31日，針對須居家檢疫者的家人，推出「疫」家人安心住宿專案，14天住房優惠再加碼早餐買一送一，雙床房平均每人每晚700元，家庭房平均每人每晚550元，房價下殺最低1.6折。

海灣藝術酒店表示，「疫」家人安心住宿專案，不含早餐、不限平假日，連住14天以上即可享防疫特惠價，雙床房每晚1,400元、家庭房每晚2,200元；住宿加購早餐每客350元，買一送一。

海灣藝術酒店表示，連日近萬人的留學生返台潮，需要全國各家飯店業者一同響應最新「居家檢疫住家裡，家人住旅館」政策才能守住台灣，降低返台學子與家人同住的家庭群聚傳染風險，達到防疫旅館同樣的效果。

(工商 )