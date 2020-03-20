中鋼董事長翁朝棟20日發給同仁和寶眷一封信表示，自春節前夕武漢爆發嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）以來，疫情影響範圍已從亞洲擴散到世界各地。人類自十五世紀大航海時代以來所追求的全球化夢想，在此刻，正遭遇到前所未有的衝擊，小至個人、社區，大至公司、國家， 難有任何個體能絕對倖免於外。

中鋼公司為一貫作業大煉鋼廠，全天 24 小時連續運作，現場同仁輪班操作設備，各產線更是集中於小港廠區，萬一遭疫情波及，除同仁須接受隔離治療外， 工場及產線更有停工危機，屆時將對公司營運及國家經濟，造成難以預估的損失及影響！

面對看不見、摸不到的病毒，公司從疫情爆發之初就嚴肅面對、提前部署， 除春節期間配合國家防疫規定，組成公司級「防疫應變組織」外，並以保護員工健康為首要考量，每日就國內疫情變化及中央流行疫情指揮中心相關公告， 召開防疫會議，擬定配套措施。

防疫工作方面，公司已有「員工健康監測與通報」、「加強工作場所進出管制與清潔消毒」、「廠區內公共空間防疫管理」、「減少人員群聚與集體活動」等措施；也請各廠處制訂防疫應變計畫，尤其著重人力分流與人力保護措施，各單位須規劃人力分組及互相支援調度機制；另外也盤點公司備援空間，預為視疫情發展需要作為分流辦公使用。

在業務營運方面，考量疫情對鋼鐵產業衝擊，公司特別整合業務與技術資源，成立產業關懷小組，積極主動關心我們的客戶，並藉由產業服務團隊管理及技術能量，提供全方位客製化支援與服務。另外，「我們也收集並整合鋼鐵下游產業需求與建言」，提供客戶改善體質與用鋼升級等精緻服務，為未來景氣好轉扎根布局。過去我們與客戶站在一起，現在「我們更將與客戶共度難關」。

在個人健康方面，公司除時刻宣導同仁做好自我健康管理，勤洗手、少去人多公共場所，必要時戴口罩外，另外為關心及維護同仁身體健康，已請總務處發放抗菌竹炭纖維布質口罩套供同仁使用並可定期清洗更換，也請同仁務必發揮自護、互護、監護精神，互相關懷，彼此照應。

在這裡他要感謝全體同仁在過去這段期間全力配合公司各項防疫措施，包括暫緩國外差旅及個人出國旅遊等；尤其，派外同仁須堅守崗位，無法返國述職與休假、寶眷也不能前往探親等臨時性管制措施，對同仁及寶眷影響甚大， 特別感謝同仁及寶眷的體諒與配合。惟近期各國政府因為疫情擴散對於人員入出境採取更嚴格的管理措施，讓派外同仁的處境更為艱辛，在此籲請派外同仁更要做好防疫措施，確實落實健康管理，並與政府駐外單位與商會保持密切聯繫，我也請各級主管及人力資源處主動予以關懷派外同仁及在臺的家人，提供必要之協助與照顧。

最後，他要與全體同仁共勉，危機須靠智慧解決，要積極發揮應變能力； 危機不單單在疫情，我們真正的對手其實是自己，如果我們怠於安逸、習以為常，這才是我們最大的危機。面對疫情帶來的衝擊與難關，只要各位同仁上下一心，公司有信心能化危機為轉機，也會盡力兼顧同仁的薪資福利，懇請全體同仁、寶眷體諒配合，提高疫情危機意識，做好全方位準備，落實防疫措施， 安頓身心。同時，也要請同仁在此期間沉澱自我、自我升級，並亟思公司高值化精緻鋼廠、綠能產業發展的規劃與落實做法。面對疫情，要保持戒慎之心、提高警覺，切勿過度恐慌害怕，「我們必能同舟共濟安然度過此波疫情黑暗期」， 公司運作必然能回復正常，並在全體同仁共同努力下，穩健精進向前行。讓我們用愛和信任團結彼此，相互扶持、齊心邁步，隧道盡頭，就是亮光！

(工商 )