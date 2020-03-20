證交所統計，3月20日台股加權指數收盤為9,234點，周跌894點，跌幅約為8.83％，累計今年初以來大跌23.03％，將去年上漲的23.33％全數吃光；另至20日止，上市公司總市值為28.85兆元，較上周五（3月13日）市值30.80兆減少2.71兆元，減幅約為8.8％。

證交所表示，累計今年年初開盤迄今共49個交易日，集中市場總成交金額為8.3兆元，市場日平均成交金額為1,693.56億元，股票成交量周轉率為19.41％，股票日平均成交量周轉率為0.4％。

(工商 )