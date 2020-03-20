台股本周市值蒸發2.71兆元 暴減8.8％ 18:072020/03/20 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所統計，3月20日台股加權指數收盤為9,234點，周跌894點，跌幅約為8.83％，累計今年初以來大跌23.03％，將去年上漲的23.33％全數吃光；另至20日止，上市公司總市值為28.85兆元，較上周五（3月13日）市值30.80兆減少2.71兆元，減幅約為8.8％。 證交所表示，累計今年年初開盤迄今共49個交易日，集中市場總成交金額為8.3兆元，市場日平均成交金額為1,693.56億元，股票成交量周轉率為19.41％，股票日平均成交量周轉率為0.4％。 (工商 ) #兆元 #減幅 #證交所 #日平均 #成交量周轉率 也許您會感興趣 推薦閱讀 接軌國際 3月23日逐筆交易上路－證交所：上市公司獲利穩健 04:102020/03/16 證券．權證 《證交所》證交所再喊話：上市公司營收獲利增長趨勢可期 07:442020/03/16 財經 《證交所》上周外資賣超逾1500億元，中信金成苦主 13:582020/03/16 財經 《證交所》三發地產今起列為全額交割股 08:012020/03/17 財經 《證交所》國泰投信申請新加坡REITs高息指數資格認可 07:442020/03/18 財經 《證交所》2月自營報喜，整體券商2月獲利月增翻倍 10:512020/03/18 財經 紐約證交所 力拚維持交易大廳運作 19:402020/03/18 財經 紐交所力拚維持交易大廳運作 04:102020/03/19 全球財經 2員工確診 紐約證交所下周一全面電子交易 13:042020/03/19 財經 陸籌錢穩投資 專項債已發兆元 04:092020/03/20 話題觀察 財經熱門新聞 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 台股暴漲...外資對這幾檔出手 散戶噩夢未散？ - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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