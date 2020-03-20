每年夏季最上火的活動堪稱男性不可缺席的「TRE 台北國際成人展」今年因為新冠肺炎疫情延燒，主辦單位TRE宣布確定取消。據瞭解本月25日原本邀請「Ｄ槽女神」櫻空桃、天海翼來台為成人展提前造勢，但因疫情在國際持續升溫，為配合政府規定，活動緊急喊卡，發表緊急聲明，只得等2021年再相見。

主辦單位TRE表示每年的「TRE 台北國際成人展」已經變成全亞洲的年度盛事，去年「2019TRE 台北國際成人展」為期三天的展期吸引國內外人士朝聖共計12萬人次，成人展推出的金卡和銀卡女優體驗，往往秒殺一空。因為成人展不惜重金打造，2018年女優迴轉壽司和2019年女優櫻花樹下喝台灣珍奶，都創造話題和攻佔新聞各大版面。

TRE表示從去年底就開始策劃「2020TRE 台北國際成人展」，今年2020邀請的夢幻卡司也是前所未有的黃金組合，因為疫情升溫緊急喊卡，主辦單位損失3000萬元。TRE表示，雖然今年2020無緣現場體驗日本人氣女優的魅力，但預計今年四月在亞洲男性第一娛樂品牌JKF將推出「世界最快發片平台AV＋」上線，將提供人氣女優最快、最新影片，透過網路零時差的掌握日本AV最新動態及片源。

(中時 )