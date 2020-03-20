出身排灣族的義守大學原住民學生黃孝擎，日前參加2019國家地理頻道全球攝影大賽，榮獲青年組亞軍，讓世界看見部落真情，全校師生皆與有榮焉，他說，喜歡攝影因為「照片不僅能觸動人心，也能傳承歷史的感動」。

就讀義守大學傳播與設計學院原民專班的黃孝擎，以「淚中之愛」自全球3000多件參賽作品中脫穎而出」，榮獲青年組亞軍；他指出，照片旨在傳達舊部落因人口過多，一半的族人被要求遷村，被迫分離，因此長輩們只能透過「收穫祭」1年相見1次，十分難得，當看見他們欣然落淚時，感觸特別深。

黃孝擎說，這是他首次參加攝影比賽，在未公布成績前，並不覺得自己攝影技巧比別人好，直到獲獎，才感覺受到肯定，更了解自己實力，持續精進技能；他從小就很喜歡攝影，認為相機「如同眼睛能夠保存記憶，將當下的感動變成永恆」，深刻體悟攝影需先感動自己才能夠感動別人。

他指出，當學校舉辦課外活動需有人協助攝影或側錄時，老師與同學總會第一個想到他，也常請他協助指導同學技巧；今年大二，他已經開始接案婚紗攝影企劃，也是部落攝影紀錄者，文化攝影是他的夢想，期待未來能續拍出感動作品，觸動更多人。

(中時 )