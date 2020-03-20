台東縣面對疫情做好準備。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

面對新冠肺炎疫情持續攀升，防疫刻不容緩，雖台東目前並無確診案例，但防疫整備絕不鬆懈，蘭嶼及綠島2個離島地區，醫療資源較無本島資源豐富且易受天氣影響導致交通運輸停擺，因此肩負防疫第1線單位的當地衛生所，已整備好各項防疫措施，期阻絕疫情於境外，守護島內居民健康。

台東縣衛生局黃明恩局長表示，雖目前台東縣尚無確診個案，但防疫的工作仍不可輕忽，離島的部分，衛生局會隨時提供充足的防護物資，如外科口罩、N95口罩、防護衣等，給第一線的醫護人員倍增的防疫物資。

台東縣衛生局進一步指出，離島衛生所已備好因應新冠肺炎防疫措施，如進入衛生所需先測量體溫、發燒個案分流至單獨空間、確立面對疑似個案胸部X光照射及後續採檢與檢體運送等作業流程，當衛生所遇到疑似個案時，衛生所會隨即來電告知衛生局，由衛生局立即聯絡東區防疫李指揮官仁智，再由指揮官決定是否進行採檢及後送。

衛生局提醒，居家檢疫對象為配合防疫措施，在家實施居家檢疫的夥伴，並非為具症狀之疑似病例，對象返家後將由村里長或里幹事每日進行健康關懷，如經關懷有症狀者，衛生單位即會介入並安排就醫，民眾無須恐慌，請鼓勵配合防疫措施之民眾來落實居家檢疫作業。

衛生局再次呼籲民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打台東縣衛生局防疫專線：0975288155並依指示戴口罩儘速就醫，就醫時並請務必詳細告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以利及時診斷通報。

(中時 )