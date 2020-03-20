香港大學醫學院院長梁卓偉表示，外國新型冠狀病毒疫情肆虐，隨著海外人士陸續返回，香港確診個案直線上升。目前是香港疫情風險最高的時候，歐美輸入個案可能引爆大型本地傳染，必須特別警惕，否則過去2個月的防疫努力將會白費。

據《星島日報》報導，梁卓偉在20日的新冠病毒傳播風險記者會上說，現在是香港新冠疫情開始以來風險最高的時候。由歐美國家輸入的個案存在潛在風險，很可能即將發生大型本地爆發。港人的防疫意識已開始放鬆，必須保持警惕，否則過去兩個月的防疫工作將會白費。

他說，大部分個案的潛伏期都是一周內，仔細研究這些「灰色地帶人士」的曝露史、外遊史及發病日期，以科學方法重新編配個案源頭，發現3月的個案絕大部份均為輸入個案。

梁卓偉表示，香港疫情有3個時期的輸入個案，初段大部分由內地傳港，後來轉到日本鑽石公主號郵輪，現時最主要由歐美國家輸入。目前輸入個案是最大量，預計末來會再加劇。而且病毒容易出現群聚感染，因此海外輸入個案有高度潛在風險，如果發生二代、三代群聚傳染，後果將非常嚴重。

梁卓偉說，對比其他地方的疫情，本港未進入持續本地爆發，「連第一波都末有」，但個案數字開始出現上升走勢。他直言，現時是香港由疫症開始以來，最高風險的時候。

梁卓偉說，以病源體傳染性強度計算，新冠病毒的基本繁殖率大概是2，即1名患者會傳染給2人。配合環境因素，病毒繁殖率會每天轉變，從3月第2周起，香港的即時繁殖率超過1，這是風險轉折的危險警訊，很 可能即將發生大型本地爆發。

梁卓偉稱，港人的防疫意識開始放鬆，有更多外出活動和用膳。他提醒市民，若在現時放棄，過去兩個月的努力成果都會白費。此外，長者的感染風險及死亡風險均是平常人的3倍，所以必須保護長者，老人院舍的防控措施須滴水不漏，否則後果不堪設想。另外，家傭亦應盡量避免大型聚集及緊密接觸 ，減低交叉傳播的機會。

(中時電子報)