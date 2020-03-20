傳統市場及夜市攤販每天面對眾多消費者，必須做好萬全的防疫措施。經濟部20日宣布，體恤攤商工作忙碌，沒時間購買口罩，恐造成防疫缺口，本月開始配送口罩給公有市場及夜市攤商，以每攤每營業日1片、一片5元，保障攤商與消費者安全。

經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，全台參與配售的公有市場及列管夜市共有532處，共計54063攤。為了市場防疫能更落實，除公有市場外，針對地方列管的民營傳統市場及列管攤集區攤商，中辦也表示以統計申購口罩意願，將在3月24日起逐步納入民有市場配售防疫口罩。

傳統市場為民生採購重要據點，而攤商們每天需要面對來來去去的消費者，防疫更為重要。防疫口罩主動配送，可降低攤商與消費者於市場、夜市裡接觸病毒與傳染的風險，讓攤商能安心做生意，採買的民眾也安心，穩定傳統市場與夜市買氣，維持民生用品供需。

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(中時電子報)