蘇揆臉書宣導 明起請勿出國旅遊 18:222020/03/20 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌在臉書貼文表示，台灣時間3月21零時起，全球旅遊疫情升至第3級警告，非必要請不要出國旅遊。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌在臉書貼文表示，新冠肺炎疫情已達全球大流行，台灣時間3月21零時起，全球旅遊疫情升至第3級警告，非必要請不要出國旅遊。 蘇揆也分享目前邊境管制規定，包括非本國籍旅客原則禁止入境；所有入境旅客需居家檢疫14天； 現在出國的話，回國一律沒有隔離補償；機場免稅商店代售口罩供入境旅客購買。 蘇揆臉書提及，入境旅客可持登機證、護照及機票購買旅行文件購買，一人一份，每份50元或美金2元，國人購買紀錄將註記到健保卡。 (中時 ) #旅客 #入境 #臉書 #旅遊 #出國 #新冠肺炎 #行政院 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 盧秀燕怒轟中央：強暴民意機關 當空汙製造廠商的門神 10:202020/03/17 政治 盧秀燕轟中央：當空汙製造廠商的門神 10:462020/03/17 政治 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 300億航空專案貸款 蘇揆最快本周拍板 20:332020/03/18 政治 慘！各大旅行業者咬牙苦撐「全面停團」黑暗期 20:312020/03/18 生活 政治熱門新聞 陳時中忙防疫 寶貝兒子搞罷韓 網看完反應一面倒：笑死！ - 政治 這大咖幫大忙 媒體人預言：少掉5萬張罷韓票 - 政治 小英政治考量 韓粉嘆：陳時中完了 - 政治 兒設計「罷韓T」爆爭議...陳時中一句話回應了！ - 政治 蔡英文為何不急著頒緊急命令？苦苓爆原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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