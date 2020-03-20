行政院長蘇貞昌在臉書貼文表示，新冠肺炎疫情已達全球大流行，台灣時間3月21零時起，全球旅遊疫情升至第3級警告，非必要請不要出國旅遊。

蘇揆也分享目前邊境管制規定，包括非本國籍旅客原則禁止入境；所有入境旅客需居家檢疫14天； 現在出國的話，回國一律沒有隔離補償；機場免稅商店代售口罩供入境旅客購買。

蘇揆臉書提及，入境旅客可持登機證、護照及機票購買旅行文件購買，一人一份，每份50元或美金2元，國人購買紀錄將註記到健保卡。

(中時 )