嘉義縣朴子市第一市場1樓區域有不少近百年的傳統美食店。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市第一市場內有當地知名的古早糕點「台菓子工作室」。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市第一市場門口旁有家每顆5元的爆餡紅豆餅。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市第一市場鄰近配天宮，早期為海區居民採買的重要市場，自35年前改建後，逐漸被第二市場及果菜市場取代，加上近年消費習慣改變，不少人擔心在地歷史最悠久的傳統市場恐「消失」，因此，朴子市公所為活絡市場，待疫情趨緩，將舉辦假日市集。但攤商憂心，比起辦一次性活動，應規畫長遠的配套措施，找出有別於其他市場的新亮點。

市公所建設課表示，第一市場一樓中央區規畫101個攤位，近年傳統零售市場逐漸沒落，目前仍有攤位尚未出租，正計畫免費提供26個攤位給業者設攤，並給予設籍嘉義縣者為優先，設攤期限為1個月，若業者有意願續租，公所也提供前2年租金打3折等優惠措施，活絡市場商機。

第一市場1樓區域有不少近百年的傳統美食店，從春捲到肉羹、麻糬、菜燕及綠豆糕，門口旁還有每顆5元的爆餡紅豆餅等銅板美食；其中當地知名的古早糕點「台菓子工作室」為民眾買伴手禮的口袋名單之一，老闆吳文琮感嘆，近年人潮慢慢流失，不少零售商紛紛出走，像是生鮮區目前僅有豬肉攤、賣魚和雞肉的攤商都搬走了。

吳文琮認為，目前營運狀況良好的攤商，幾乎都為老店或賣特殊產品的店，僅靠辦理活動讓消費者掏荷包，短期可能有成效，但長遠來看，其並非續命方法，他憂心，在連鎖零售超市的崛起，以及科技網路發達之下，應尋求不一樣的特色，傳統市場才能安身立命。

(中時 )