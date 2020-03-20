搶攻兒童節與清明連假商機，花蓮理想大地推出「春遊理想」專案，不僅可入住西班牙主題房型乙晚，並享用陽光自助早餐、搭乘環保輕艇漫遊園區， 即日起至6/30止可享超值幸福晚餐、漫遊套裝主題遊程、輕盈舒壓療程等好禮三選一的精選禮遇優惠。此外，理想大地加碼發送館內消費券900元（即日起至4/30止，連續假期不適用），送給孩子難忘的超跑體驗。

花蓮的好山好水好空氣是全台灣人公認最好的旅遊勝地，花蓮理想大地渡假飯店有獨棟獨立且每房皆有戶外陽台，可在陽台欣賞遠山近水、小船悠遊，不論晨起瑜珈、游泳、慢步健走或選擇遊艇、竹筏、在大草原中追逐夕陽，以及手作DIY窯烤麵包、植物手札等活動，十多項活動提供選擇。

此外，飯店更規劃兒童超跑活動，可以讓小孩體驗當小小賽車手，享受駕馭超跑車的樂趣，讓孩子在萬坪塞維亞草原享受草地上風極速吹過的快感。有趣的射箭體驗，讓小孩變身專業運動員，享受百步穿楊的感覺。

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