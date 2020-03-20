新型冠狀病毒肺炎疫情全球擴散，漸次衝擊臺灣國內、外產業，中華郵政公司為善盡企業社會責任，義不容辭挺身而出，除承擔口罩及酒精等防疫物資配送業務，支援全民防疫需求外，更積極整合郵政資源，領頭展開守護臺灣農業作為，於3月20日郵政節舉辦「您安心，郵我挺」活動，動員全臺郵政虛實通路，同步擴大協助銷售臺灣優質鳳梨。

隨著疫情蔓延，近年積極拓展外銷的農產品，於出口國訂單驟降，及國內市場胃納有限、消費降溫等因素衝擊下，農民擔憂即將進入盛產期的鳳梨，價格及銷售狀況恐不理想。

為此，中華郵政公司積極展開守護臺灣農業作為，力挺在地農民，特別企劃擴大協助銷售100噸臺灣優質認證鳳梨，期透過郵政虛實通路推廣，結合業務及公益運用等多元途徑，並邀請往來企業踴躍認購。另提供專案優惠運費，減輕農民物流成本負擔，動員各產地郵局全力支援上門收件及末端派送，協助解決農產銷售及最後一哩路問題，在全民抗疫及農民不安的氛圍中，適時注入郵政正面、溫暖的能量，踐行企業社會責任，彰顯郵政價值。

中華郵政公司表示，民眾除可於郵政商城「關懷農產行銷」專區，訂購郵局推薦具產銷履歷的安心優質鳳梨外，3月20日全臺實體郵局「O2O郵購站」也同步舉辦「郵挺鳳農」展售會，提供試吃及預購現折50元等優惠活動，也鼓勵企業團購，以實際行動力挺臺灣農民，另為襄助公益，每箱捐助10元予在地公益團體，讓這項行動更具多重意義。

(工商 )