新冠疫情的後續衝擊一波波浮現，桃園國際機場公司甫召開董事會通過第三航站區建設計畫總經費950餘億元，中華信評今（20）日就宣布，調降該公司的個別基礎信用結構至 twaa-，原因是疫情全球擴散下，桃園機場飛航班次與旅客運輸量大幅減少，這種情況可能會導致該公司2020全年度的營收與EBITDA利潤率出現雙位數的衰退幅度。桃園機場公司的個別基礎信用結構（stand-alone credit profile ；簡稱SACP）將轉弱，且財務槓桿比弱化。

中華信評今天也確認桃園機場公司的發行體信用評等twAAA/twA-1+，展望「穩定」。

中華信評認為，桃園機場公司獲得來自台灣政府及時提供的財務支持的可能性極高，因此發行體信用評等的評等展望為「穩定」，且該公司對台灣政府具有非常重要角色地位，與政府間存有不可或缺的關聯性。

受疫情影響，桃園機場飛航班次與旅客數量的持續縮減，中華信評比較2020年2月和去年同期的旅客運輸量，結果出現47％的減少，桃園機場免稅商店與餐廳的消費也因此明顯減少。中華信評預期，桃園機場公司的權利金營收將大幅減少40％至50％左右。

中華信評分析師賴冠?指出，由於復甦前景不確定，加上即將興建第三航廈的龐大資本支出負擔，預估桃園機場公司2020年的FFO對借款比可能會轉弱至13％至16％，2021年至2022年則會降至10％至13％間。

(工商 )