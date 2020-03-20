身兼薇閣汽車旅館老闆、國統集團總裁、擁恆文創園區創辦人的陳振豐，因在開發擁恆墓園時，涉嫌將9000萬元酬謝回扣給基泰建設總經理馮先勉，被依背信罪判刑8月，但經最高法院撤回更一審，改判無罪。國統集團表示，纏訟近20年遲來的正義，終於沉冤得雪。

擁恆文創園區是綜藝天王豬哥亮長眠之地，園區的創辦人陳振豐，被控竊占鄰近的靈泉禪寺土地蓋墓園，2017年遭高院依竊佔罪判刑4年定讞，檢察總長提非常上訴後，最高法院發回高院更審，更審認為檢方舉證不足，去年11月逆轉改判陳振豐無罪確定。

繼竊占案無罪後，陳振豐的擁恆園區土地開發案也在18日獲判無罪，關於開發案，陳振豐遭檢方認定，基泰建設在投資國統環保公司交易案，以及購買基隆的大水窟土地中，陳振豐涉嫌酬謝馮先勉9000萬元回扣，被依背信等罪起訴，台北地院於一審判決陳無罪，經上訴後，高等法院改判背信罪成立，陳被判8月，最後經最高法院撤回，維持一審判無罪。

國統發言人王志欽表示，擁恆文創園區土地開發案纏訟近20年，確保陳振豐總裁司法清白，遲來的正義再次證明，國統公司開發「擁恆文創園區」一切程序合法、合理、合情；另外，去年11月間，台灣高等法院也針對另一項20年前，有關園區借用比鄰土地通行一案，同樣做出無罪判決確定，顯示陳振豐總裁在開發園區的篳路藍縷及艱苦用心，感謝法官公平、公正審理，還國統公司及總裁清白。

王志欽指出，2案獲判無罪，肯定了總裁及國統公司致力於擁恆文創園區的經營管理，恪遵法規、嚴守分際，未來擁恆文創園區將更以「家」為核心理念，打造「來者以遊，生者以慰，逝者以安」的人間淨土。

(中時 )