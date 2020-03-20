六福旅遊集團（2705）年報出爐，2019年營收22.26億元，在扣除六福皇宮影響後，仍年增9.98％，但稅後淨損5.46億元，較上一年虧損縮小58.41％，全年每股虧損2.93元。六福董事會決議不配發股利，將於6月23日召開股東常會。

為充實營運資金、改善財務結構，六福董事會通過擬發行私募普通股不超過2,000萬股，預計募資2億元，私募對象以對公司營運具相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者。

六福2019年虧損主要原因是受到業外提列安康段土地認列價值減損約2.56億元影響，因該土地目前仍在訴訟中，六福以最保守之方式評估來提列減損，未來受到影響的幅度已十分微小。

展望後市，甩開包袱後的六福，雖然今年上半年營運恐仍受疫情影響，但未來在六福客棧改建酒店式商辦大樓，開創「六福生態度假村」、「樂齡友善社區」新品牌後，長期表現仍然可以期待。

六福2019年第四季合併營收6.22億元，季增2.03％、年增13.71％。毛利率42.33％、營益率6.54％，分創4年半及4年高點。不過，由於業外虧損擴大，拖累整體營運由盈轉虧，稅後虧損0.53億元、每股虧損0.28元。

(工商 )