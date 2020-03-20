性感女星泰露拉萊莉在電影《血衛》中飾演馮迪索的老婆，被稱為「真人版小辣椒」的她，現實中跟「現實版鋼鐵人」特斯拉創辦人馬斯克兩度分合的婚姻備受關注，且她在加州理工學院主修量子物理學，堪稱最辣的量子專家，她還透露，在《血衛》上映後，還將計畫參加今年在倫敦舉辦的人工智能與新興技術的高峰會「CogX」，擔任講者與各地產官學界的科技人才交流。

泰露拉萊莉演出馮迪索的嬌妻，她的慘死記憶，也讓馮迪索透過奈米科技死而復活後，與其他經過改造的成員，為她的死尋求正義，身為好萊塢學霸級的她，聊起電影裡的未來科技，「我認為血衛有趣的一點就是這些片中被討論的科技，其實並沒那麼遙遠。」她表示：「我認為電影是非常有趣的，因為電影在某些程度中，與人類機能增進相關。」

馮迪索在片中有精彩動作戲。（双喜電影提供）

而泰露拉口中的「人類機能增進」正是指藉由在人體內植入或透過穿戴式裝置來增進人類的機能，也是 2020 年「十大策略科技趨勢預測」裡的熱門話題，她說：「與《血衛》漫畫宇宙的設定來說，我認為片中很多科技已經快要可以實踐了。」

因應美國肺炎疫情轉為嚴峻，《血衛》在美國上映時票房相對受到衝擊，不得不改採其他上映形式應對，現已推出線上觀影，讓觀眾可以有機會獲得娛樂與支持新電影。電影上映中。

(中時 )