新冠疫情蔓延，不少師生面臨居家隔離和停班停課的狀況，教育部也提供遠距教學教材因應。而號稱「逢甲林志玲」的逢甲大學土管系教授朱南玉想出妙招，選擇在「浪LIVE」直播平台以「小玉老師」開設帳號講課，讓遠在蘇州的學生也能零距離聽課，引起熱議。

互動講課活潑風趣

朱南玉上課的地點不在教室、而是系辦，以一台手機、一個手機架就開課點名。因疫情影響，班上有陸生、港澳生無法來台上課，她突發奇想，在浪LIVE直播平台開課，兩次試播得到極佳風評。連枯躁乏味的不動產投資估價考試，都藉由她活潑的肢體語言和臉部表情，傳授考試祕訣「小玉三部曲」，艱澀的課綱也變得簡單許多。

「逢甲林志玲」直播上課，獲學生「造福校友」好評。（浪LIVE提供）

朱南玉誇讚：「直播上課是最新、最潮的方式，學生有新鮮感外，師生即時互動也十分好玩，能這樣上課很幸福！」她考慮未來出國出差時以直播平台上課，讓學生和世界接軌零時差。她也透露，不少教授私下問她怎麼直播，「我未來下一個使命，是成為網紅教授經紀人。」

學生誇互動更引專注

朱南玉的一名學生陸以勒，在蘇州因疫情影響已在家裡超過50天沒出門。對於教授在直播平台上課，陸以勒給予肯定，她說：「浪LIVE是個非常有新意的直播平台，老師可面對面直播，線上聽課即時互動，讓她更認真聽課，不易走神，幫助學生不遺漏重要課程，更可看見老師可愛的一面。」

浪LIVE表示，該平台訴求「綠色直播」，對內容堅持「不色情裸露、不涉及政治、不暴力血腥」，在疫情嚴峻的當下，借助平台的力量，意外成為教授直播上課的選項，未來將擴大合作，為社會做出貢獻。

(中時 )