由摔角冠軍轉戰好萊塢的男星戴夫巴帝斯塔，在最新動作喜劇《間諜速成班》中演出爆破、飛車、近身搏鬥及耍萌等戲，他雖是地表最強硬漢，卻有一顆溫柔心，正當疫情全球肆虐並引起民眾恐慌之際，他特地在推特上喊話：「大家都要小心、謹慎，並要有同理心，盡可能幫助身邊的人，不要刻意囤積物資。」

電影導演為曾經執導票房大作《特務行不行》的動作喜劇大導彼得席格，他說：「拯救世界是每個孩子從小的夢想，我們最初設定與巴帝斯塔對戲的另一位主角是小男生。」但是幾乎所有小男生看到巴帝斯塔都崇拜到無法試鏡，彼得席格無奈又逗趣地說：「我們忘了原來每個男孩也都夢想成為摔角明星！」

另當戴夫巴帝斯塔聽聞與他對戲的角色設定要改成小女孩，他不禁笑著說：「要找到能不被我嚇哭的小女孩？不容易吧？！」直到遇見克蘿伊寇爾曼這個 9歲的小女孩，彼得席格表示，她一來就主動找巴帝斯塔攀談，問說：「心情不好的時候你都做什麼？我都吃草莓冰淇淋喔，我猜你喜歡巧克力口味。」這段話讓巴帝斯塔一下子愣住，3秒鐘後才用極溫柔的語氣回答：「猜對了，我喜歡巧克力。」

巴帝斯塔事後表示：「這女孩居然敢嗆我！但她實在太可愛了，我就是拿她沒轍。」目睹這一切的導演掩不住內心喜悅，他說：「跟電影中一樣，克蘿伊真的不怕他。」電影4月1日在台上映。

(中時 )