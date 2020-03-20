國內知名的電音派對「伊甸高原戶外音樂節」，20日起在南投國姓水秀農場一連舉辦3天，不過這場約350人群聚的電音趴，卻造成南投縣國姓鄉親的惶恐不安，原來，居民擔心爆發新冠肺炎疫情擴散，估計有百人到活動現場抗議，雙方對峙火爆，活動方表明活動不會停辦，並說「現在疫情很嚴重嗎」?

「伊甸高原戶外音樂節」2年前曾在埔里鎮知名景點虎頭山舉辦，今年活動首度移師國姓鄉北港村以南洋杉景觀聞名的水秀農場，一連舉辦3天，預計參加人數350人，除了國內遊客，還有外籍人士與來自日本的DJ。

新冠肺炎疫情全球延燒，有民眾擔心新樂節雖在戶外舉辦，恐成防疫缺口？（圖／伊甸高原戶外音樂節臉書）

但新冠肺炎疫情全球延燒，國內確診病例也已破百，未來2週更是防疫關鍵期，有民眾擔心新樂節雖在戶外舉辦，但人與人仍屬近距離接觸，恐成防疫缺口。

主辦單位一度在臉書公告會做好防疫措施。（圖／伊甸高原戶外音樂節臉書）

不過，主辦單位仍堅持在下午仍如期舉辦，此舉引發當地居民不滿，上百名村民及民代下午到水秀農場大門前，高舉「我怕新冠肺炎」等標語，大喊「不歡迎你們」，要求活動停辦。活動代表一度現身面對不滿的村民，但卻反嗆村民也有群聚感染風險，並稱參加者是來露營，也提出公文強調為合法活動，且未被政府取消；由於雙方對話火爆，業者面對村民質疑聲浪，甚至一度反嗆：「你們今天在這邊聚會，有合法申請嗎」?

由於氣氛火爆，警方擔心發生肢體衝突，護送工作人員返回農場，並於下午3點20分第一次舉牌警告，要求抗議村民離去，直到4點30分，居民與主辦單位仍僵持不下。

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(中時電子報)