全球疫情嚴重，無法出國，就安排趟國內旅遊吧！受到新冠肺炎疫情影響，國內旅遊業大受打擊，不過近日因世界各國疫情大爆發，國人「外銷轉內銷」，減少出國轉而在國內旅遊，稍稍緩解業者的燃眉之急，清明連假墾丁大飯店訂房率還不錯。

清明連假墾丁各大飯店前兩天訂房率已達7成至客滿，第3天也有6到8成，雖然不如往年，但在旅遊業一片不景氣中已算可貴。原因除了業者降價吸客外，也有一些是因疫情而放棄出國的遊客。墾丁夏都酒店副總邱顯順說，疫情影響1成客源，目前只能靠專案來吸引客人。

墾丁福華飯店總經理張積光說，疫情爆發後訂房率比往年少了一半，除了國內團體客取消外，占3成的陸客及外國客也都沒了，只能靠散客硬撐。最近國人因全球疫情升溫不敢出國，確實出現一些轉國旅的現象，像飯店villa平日住房率還不錯，可能是金字塔頂端遊客不出國的移轉效應。

墾丁福華在4月4、5日推出優惠住宿，4日每房4161元起，5日每房2445元起，都只有往年半價；福華集團也推出2晚3600元的價格，5月31日前全台福華飯店都可入住。

清明連假小琉球訂房相形失色，往年多客滿，今年雖然房價普遍降2成，仍只有5成訂房率。琉球鄉觀光協會理事長洪豪昇說，到小琉球只能搭船，有人因擔心船艙密閉空間不敢搭乘。業者們除了降價吸客外，交通船也加強防疫消毒，鵬管處亦將推出相關促銷，歡迎大家到小琉球安心旅遊。

(中時 )