新冠肺炎疫情影響觀光，旅遊業者除了主打專案降價外，也推出套裝遊程，想出新玩法吸引遊客。滿州小墾丁度假村與當地雨來菇農合作，推出「一日農夫採菇樂」，海生館則與社區協會合作，推出「觀珊望海」、「鹽語船情」等限定行程。

小墾丁與排灣族楚諾有機農場合作，以滿州鄉特色食材「雨來菇」推出採菇樂活動，以選、採、洗、篩、烹、嘗6種雨來菇體驗切入親子與戶外教育市場，平日2人同行、一泊一食，加採菇樂體驗、星空導覽與生態導覽2999元。另外也能預約里德、港口社區的採茶體驗、走訪祕境滿茶古道、鼻頭草原、溪仔口等地。

雨來菇又稱為「上帝的眼淚」或「情人的眼淚」，是排灣族傳統食材，只有雨後才會出現。楚諾有機農場指出，只有在清澈山泉、清新空氣與乾淨土壤，才有機會長出雨來菇，非常難得。經屏科大檢驗後，雨來菇營養豐富，鈣、鐵、鎂比髮菜、菠菜、海帶都還高。

海生館則與恆春半島社區協會合作，針對不同季節推出限定行程，四月的「觀珊望海」、「鹽語船情」行程，帶領遊客認識珊瑚生態，並在夕陽海灣中划著獨木舟感受海天一色的奇景，體驗恆春半島之美。

(中時 )