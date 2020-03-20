外銷訂單陸港仍成長 未來不確定性高 18:422020/03/20 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外銷訂單陸港仍成長 未來不確定性高 記者許昌平報導 受新冠肺炎疫情影響，2月外銷訂單286.8億美元，與上年同月比較：外銷訂單減少2.2億美元或減0.8％。展望未來，新冠肺炎疫情蔓延全球，對生產、投資及終端產品需求造成影響，加以國際油價下跌，全球經濟前景不確定性升高，將抑低訂單成長動能。 其中來自美國訂單81.3億美元、成長3.2％，來自大陸和香港訂單73.4億美元、成長0.1％，來自歐洲訂單49.9億美元、衰退6.9％，來自東協訂單30.8億美元、成長6％。 (旺報 ) #訂單 #成長 #美元 #外銷訂單 #外銷 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊 高盛下修美Q1與Q2經濟成長預測 15:182020/03/16 國際 AM旺季發威 東陽 2月獲利年增34％ 04:102020/03/17 證券．權證 陸8個月來首次增持美債 16:202020/03/17 財經 《商情》庫存增加，打壓周二LME期銅跌2.8％ 10:002020/03/18 財經 疫情衝擊亞洲至Q2 U型反轉機率高 04:092020/03/19 焦點新聞 《商情》需求疑慮，打壓周三LME期銅重挫近7.8％ 10:002020/03/19 財經 楊金龍：今年經濟成長估不保二 04:092020/03/20 財經要聞 拓墣：Q1全球晶圓代工產值年增三成 04:092020/03/20 財經要聞 《商情》需求疑慮，打壓周四LME期鉛跌逾3.2％ 10:002020/03/20 財經 疫情影響重！2月外銷訂單年減0.8％ 16:212020/03/20 財經 財經熱門新聞 搶救美頁岩油！川普驚爆1句話 油價瘋了狂噴30％ - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 台股暴漲...外資對這幾檔出手 散戶噩夢未散？ - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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