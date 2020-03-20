外銷訂單陸港仍成長 未來不確定性高

記者許昌平報導

受新冠肺炎疫情影響，2月外銷訂單286.8億美元，與上年同月比較：外銷訂單減少2.2億美元或減0.8％。展望未來，新冠肺炎疫情蔓延全球，對生產、投資及終端產品需求造成影響，加以國際油價下跌，全球經濟前景不確定性升高，將抑低訂單成長動能。

其中來自美國訂單81.3億美元、成長3.2％，來自大陸和香港訂單73.4億美元、成長0.1％，來自歐洲訂單49.9億美元、衰退6.9％，來自東協訂單30.8億美元、成長6％。

(旺報 )