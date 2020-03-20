央行、金管會、國安基金齊力出手救市，台股盤中狂飆大漲近600點，帶動新台幣升勢強勁，加上出口商先跑先贏進場拋匯，新台幣開低衝高，終場收在30.302元1美元，升值2.04角，終結連續七個交易日漲勢，總成交量20.165億美元。

新台幣同時也收周線，本周累計貶值9.2分或貶0.30％，為連續二周貶勢。外匯交易員指出，台股大漲6.37％，國際美元指數飆高至103邊緣後回落，美元多頭部位殺出，激勵主要亞幣反彈連動，尤其出口商見勢頭不對，積極進場拋匯，新台幣漲勢兇猛，午後升勢進一步擴大，還是靠老大（央行）出手調節收回部份升幅，但仍站上30.3元價位。

外匯交易員認為，國安基金進場撐盤下，台股應有一波反彈行情，至少可逆轉連續重跌慘況，且美元漲高回檔逐步消化，新台幣短線重貶機率低。但由於央行降息效應，市場資金更充沛，加上美歐肺炎疫情看來尚未達高峰，仍對全球金融市場不利，若外資延續匯出方向，新台幣不排除一波反彈後重返跌勢。

(工商 )