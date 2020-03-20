袁艾菲20日獲邀擔任Green Monday樂活嘉賓，一席緊身白衣裙，小腹微凸疑似飄孕味，她自招說：「有發福，非懷孕。」她很滿意兩人的世界，暫且無生子計畫，自嘲未來若有喜，「我一定會大聲公說『我懷孕了』，還秀跑馬燈在101上，也希望懷的是女兒或雙胞胎。」

她與先生老魚去年2月登記結婚，夫妻生活甜蜜蜜，她笑說婚前像植物人，婚後則是甜美嬌妻，「現在都忙在家，剪剪花草，不知不覺就到11點了，完全沒有耍廢欸！」 如今結婚一年多，她很訝異兩人搬出去後，並沒有太多的爭吵，「前幾天向他訴苦，先生還準備蠟燭邀我喝酒談心，很浪漫也很驚喜。」

她坦言新冠肺炎疫情間已取消2個出國工作，並分享有次與先生出席電影首映會，看到先生把毛帽脫下來隨意放，嚇得她趕緊拿出酒精消毒，回到家也會乖乖在身上噴酒精防疫。

她表示先生會在家幫忙顧九層塔園，但菜園有許多蟲令她十分害怕，好在先生有厲害的抓蟲本領，「每次都有辦法用筷子夾蟲，一次夾一隻。」

(中時 )