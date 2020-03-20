烏石坑溪上游既有防砂壩主壩基礎嚴重掏空達9公尺，危及下游安全。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

台灣版「土耳其棉堡」吸引民眾跟風搶拍，昔日默默無名的台中市烏石坑溪聲名大噪。東勢林區管理處說明，這其實是今年2月才剛完工的緩坡式固床工，以現地塊石舖排成為的石階水瀑，工程兼顧美學，意外爆紅，由於上游不定時降雨溪水會瞬間暴漲，籲民眾注意安全。

東勢林區管理處表示，因烏石坑溪上游既有防砂壩主壩基礎嚴重掏空達9公尺，危及下游自由國小烏石分校、烏石坑林道及長榮橋安全，而以有限經費施作固床工，就地取用塊石舖排成階，調整達到溪床緩坡化，同時監測、調查枯水期的流量，施設枯水期的流心及消能設施。

由於緩坡式固床工的線形參考國外案例兼顧工程美學，今年2月完工後，有民眾發現水瀑的特定角度媲美土耳其棉堡，拍照上網分享，吸引遊客慕名而來，瞬間塞爆烏石坑山區。

東勢林管處考量人車暴增，已設立提醒告示牌，並協調和平分局增設警告號誌，自由里社區巡守隊也增派人力提醒民眾注意安全、生態及環境維護等事項。東勢林區管理處呼籲，烏石坑溪上游不定時降雨，溪水會瞬間暴漲，民眾發現天色轉變，請儘速離開危險水域。

(中時 )